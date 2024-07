Injures publiques : Bah Diakhaté présenté au procureur

La Sûreté urbaine a clôturé l'enquête sur la plainte déposée contre Bah Diakhaté par Me Ousseynou Fall pour injures publiques et diffamation. L'activiste proche de Benno Bokk Yaakaar a été déféré au parquet ce mardi par les hommes du commissaire Bara Sangharé. Il est présentement dans la cave du tribunal, en attendant son face-à-face avec le procureur de la République, informe une source de Seneweb. Pour rappel, Bah Diakhaté a été extrait hier de sa cellule de prison et conduit au commissariat central de Dakar pour une troisième procédure judiciaire ouverte contre lui.