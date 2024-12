Incidents de Jaraaf-Usm Alger : El Hadji Diouf s’en mêle

Les incidents qui ont émaillé Jaraaf-Usm Alger de la Coupe Caf, dimanche au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, ont fait réagir El Hadji Diouf. L’ancien Lion a appelé au calme dans des propos tenus sur Afrik-Foot et repris par Record. «Nous sommes profondément désolés pour ce qui s’est passé entre le Jaraaf et l’Usm Alger. Ce genre de comportement n’a pas sa place en Afrique, a pesté l’homme aux 70 sélections. Nous devons nous soutenir, travailler ensemble et donner une image positive de notre continent.» Le double Ballon d’Or de marteler : «Nos deux peuples ont toujours été solidaires, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ils est important de dépasser ces événements et de se concentrer sur ce qui unit nos deux pays. Je demande aux fans de garder leur sang-froid, de se tendre la main et de promouvoir l’unité. Nous sommes vraiment désolés pour ces événements.» Le Jaraaf va retrouver l’Usm le 19 janvier prochain, à Alger, pour le match retour.