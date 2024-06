Incendie à Médina Fall (Dioutiba) : Plus de 3 millions Fcfa de perte en marchandises

Ce vendredi 07 juin 2024, en fin d'après-midi, les commerçants installés derrière la voie ferrée, aux abords de Dioutiba, sur la route de Saint-Louis, au quartier Médina Fall, dans la commune Thiès-Nord, ont vécu le calvaire avec un violent incendie. N'eût été la promptitude de l’intervention des sapeurs-pompiers, les dégâts seraient plus désastreux avec la violence des flammes qui ont consumé une bonne partie des marchandises, avec des pertes estimées à plus de 3 millions FCFA. Des marchandises composées de paniers, balais, chaises, poteries, vanneries (artisanat), essentiellement fabriquées de rôniers. Les vendeuses, constituées essentiellement de femmes âgées, gagnent leur vie dans ce coin depuis des décennies. Selon un habitant du coin, Abdou Ndiaye, ces femmes, totalement déboussolées, sont là de 7 heures du matin au soir, et elles paient la patente à la mairie de Thiès-Nord. De vieilles vendeuses qui, face à cette situation, s'indignent de «n'avoir pas vu les autorités municipales venir compatir avec (elles)». Alors que, se rappellent-elles, «lors de la campagne électorale passée, elles sont toutes venues ici solliciter nos voix».