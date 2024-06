Immigration irrégulière : 105 candidats interpellés à Djilor dont 49 Sénégalais

La brigade territoriale de Foundiougne (dans le Sine-Saloum) a arrêté 105 candidats à l'émigration clandestine dans la soirée du 28 mai 2024. Ces individus ont été interceptés par les éléments des aires marines protégées sur les îles de Boro, situées dans la commune de Djilor, département de Foundiougne, région de Fatick. Parmi les interpellés, on compte 49 Sénégalais dont deux filles, 27 Bissau-guinéens, deux Gambiens dont une fille, deux Maliens et 26 Guinéens de Conakry dont une fille. Les autorités ont également saisi 149 bidons de 20 litres de carburant hors bord, probablement destinés à leur traversée. Selon DakarActu, les autorités locales continuent de surveiller et d'intervenir pour prévenir ces tentatives risquées, en collaboration avec les forces de protection des aires marines.