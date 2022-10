Hymne international de la Coupe du monde 2022 : Bass Thioung représente le Sénégal

Le morceau tant attendu par toute l'Afrique au rythme de la Coupe du monde Quatar-2022 est enfin en gestation. A quelques semaines de la compétition mondiale de football, les plus hautes instances organisatrices de l'événement ont révélé les noms des artistes sélectionnés pour faire "enjailler" les Africains avec l'hymne international du Mondial-2022. La chanson titrée "On y est" est produite et composée par l'ex-international de football français Guillaume Hoarau et Matheo Techer. Le Sénégal a l'honneur d'être représenté par le chanteur et ambianceur Bass Thioung parmi les artistes africains dont le double disque de platine du Zimbabwe Shingai Shoniwa, Samuel Kamanzi du Congo, Guillaume Hoarau de l'île de la Réunion et Manifest, la superstar ghanéenne. L'interprète de "Kone Yess" a été choisi au détriment d'autres artistes sénégalais tels que Pape Diouf, Samba Peuzi, Sidy Diop, entre autres chanteurs. Le tournage du clip démarre ce 20 octobre et la sortie de l'opus est prévue pour le 4 novembre et sera disponible sur toutes les plateformes digitales telles que Deezer, Apple Music, Spotify et YouTube. Il sera également diffusé via les chaines nationales partenaires du détendeur de droit New World TV, la chaine de sport dédiée à tous les Africains.