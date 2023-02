Hydrocarbures : Les travailleurs des stations-service menacent de bloquer le secteur

Face à la presse ce matin au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), le Syndicat national des travailleurs des stations-service pétrolières et gazières du Sénégal a alerté l'opinion nationale et internationale sur les difficiles conditions de vie et de travail des agents. Dans sa prise de parole, Saliou Cissé, le secrétaire général du syndicat, a listé leurs doléances. Il souligne que peu de travailleurs disposent d'un contrat de travail, sans compter une iniquité de traitement sur la grille salariale des employés, combinée aux longues heures de travail non rémunérées. D'après toujours le secrétaire général, la majeure partie des travailleurs des stations-service n'est affiliée ni à L'Ipres ni à la Caisse de sécurité sociale. Et en cas d'accident ou d'une incapacité temporaire ou définitive, ils seront laissés à eux-mêmes. C'est pourquoi leur syndicat compte prendre les choses en main pour apporter un changement dans la gestion de leur carrière. Dans ce dessein, les employés des stations-service réclament l'application immédiate et sans condition de la Convention collective pétrolière, ainsi que la révision de leurs salaires "minables", comme ils le qualifient. En outre, le Syndicat des travailleurs des stations-service pétrolières et gazières du Sénégal appelle tous leurs affiliés à venir les rejoindre pour mener le combat. Il se dit toutefois ouvert au dialogue avec les autorités. Venu apporter son soutien à ces travailleurs, Lamine Fall, le secrétaire général de la CNTS, n'exclut pas de bloquer toutes les stations-service du Sénégal, si rien n'est fait pour satisfaire la revendication de ces travailleurs.