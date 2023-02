Houle dangereuse, vents forts : l’Anacim lance l’alerte !

Une fraîcheur accompagnée de vents forts est ressentie depuis quelques jours à Dakar. Un climat qui n’est pas favorable aux pêcheurs qui doivent aller en haute mer. L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) alerte dans son bulletin de ce mercredi 8 février sur une houle dangereuse sur la Petite et la Grande Côte. « Houle dangereuse de secteur Nord-ouest pouvant dépasser 2.5 m accompagnée de Vents forts de secteur Nord dépassant 40 km/h sur Grande Côte, est notée à Dakar et Petite Côte à partir du Jeudi 09 Février à 03 heures du matin jusqu’au Vendredi 10 Février 2023 à 12 heures », renseigne le bulletin Métrologique de l’Anacim.