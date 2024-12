Horreur sur la VDN 3 : trainé sur 300 mètres, membres mutilés, un mécanicien tué par la voiture de jeunes fêtards

Pape Conté est mort dans des conditions effroyables dans un violent accident sur la VDN 3, vendredi dernier. Alors qu’il était sur le trottoir de cet axe routier réputé «accidentogène», ce mécanicien a été renversé puis trainé sur près de 300 mètres par une Ford Taurus noire qui roulait à vive allure dans le sens Tivaouane Peul-Parcelles Assainies. «Les témoins sont tombés sur le corps de la victime, complètement écrabouillé, les membres mutilés», rapporte L’Observateur en décrivant l’horreur dans son édition de ce lundi 30 décembre. Sept personnes étaient à bord du véhicule, quatre garçons et trois filles. Seul à s’éjecter de l’habitacle du fait de la violence du choc, le chauffeur a failli être lynché par la foule en colère. Il dut son salut à la prompte intervention d’un motard de la police, alerté alors qu’il était en poste non loin, au niveau du rond-point Gadaye. Après avoir rassemblé les restes de la victime, qui ont été déposés au niveau de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, les pompiers ont fait sortir de la voiture des six autres occupants. «Le témoin révèle que pendant que les sept jeunes à l’origine du drame étaient sauvés de la révolte de la foule qui voulait les lyncher, l’une des filles a balancé subitement être la fille d’un procureur et qu’il ne va rien leur arriver, rapporte L’Observateur. Ces paroles ont failli faire dégénérer la situation, mais les limiers ont réussi à disperser la foule avant d’acheminer les ‘blowmen’ [fêtards] au poste de police où ils sont depuis placés en garde à vue.» Les occupants de la voiture folle semblent enlisés dans de beaux draps. Le quotidien du Groupe du futurs médias révèlent en effet que les policiers ont découvert à l’intérieur de leur voiture de la drogue (soss, volets, du diluant cellulosique) et des préservatifs. Le journal souffle que la famille de la victime réclame justice. Il renseigne que l’enquête a débuté par les auditions des sept jeunes, qui habitent entre Malika et Pikine.