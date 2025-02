Fidèle aux enseignements de Serigne Touba, il a consacré sa vie au service de l’Islam et des disciples mourides. Son humilité et sa sagesse resteront gravées dans les mémoires.



En ces moments douloureux, setal exprime ses sincères condoléances à toute la communauté mouride et prie pour que le Tout-Puissant lui accorde une place de choix dans Son Paradis.



Que son héritage continue d’inspirer les générations futures.