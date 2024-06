Guy Marius Sagna rencontre Pape Alé Niang et parle des « mines » tendues au nouveau DG de la RTS

Le député à l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna, a récemment effectué une visite de courtoisie dans les locaux de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Lors de cette visite, il a échangé avec le nouveau directeur général, M. Pape Allé Niang, nouvellement nommé à la tête de la RTS. À travers une publication sur les réseaux sociaux, le député a salué le directeur général et abordé plusieurs sujets. Il a notamment mentionné que les anciens directeurs généraux avaient commencé à augmenter le recrutement à la RTS, et a rappelé avoir alerté sur ce sujet avant la nomination de M. Niang. Il a précisé que le 29 mars 2024, alors que M. Niang n’était pas encore nommé, il avait déjà alerté sur des augmentations de salaire faites par son prédécesseur, soulignant que « l’ancien DG, certains anciens ministres et le président Macky Sall lui-même sont allés à la bonne école de l’impérialisme français ». Guy Marius Sagna a fait un parallèle historique en déclarant que « quand l’impérialisme français a été dégagé de Guinée, le colon français avant de partir a posé des actes de sabotage contre le peuple africain de Guinée ». Il a aussi loué le nouveau directeur général en soulignant qu’il est conscient des pièges tendus à la RTS. Selon lui, M. Niang est un directeur « conscient des mines qu’il a trouvées à la RTS » et que la rupture ne consiste pas à faire de la RTS « un joujou au service du parti au pouvoir ». Le député a également insisté sur l’importance pour la RTS de ressembler aux Sénégalais et de rassembler tous les Sénégalais. Il a ajouté que la RTS doit faire l’objet d’une gestion « démocratique, transparente » et a affirmé prêcher un convaincu dont la mission est de réconcilier la RTS avec le peuple souverain du Sénégal. En conclusion, il a souhaité « à tous les DG, bon vent de rupture au service du peuple sénégalais ».