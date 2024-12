GOUDIRY : Le véhicule des élèves du lycée de Kothiary se renverse et fait un mort

La communauté éducative de la région orientale est sous le choc. Un véhicule avec à son bord six élèves du lycée de la commune de Kothiary et sept de leurs professeurs qui étaient partis pour une compétition de "Génie en herbe" s'est renversé hier vers 19 h 30, sur la route nationale n°1, à hauteur du village de Talibadji. Sambala Cissé, 17 ans, élève en classe de 1re audit lycée, est mort sur le coup. On compte aussi 10 blessés, dont cinq dans un état grave. Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Goudiry se sont déployés sur les lieux en compagnie des sapeurs-pompiers de Tambacounda. Après les constats d'usage, les victimes ont été évacuées au district sanitaire de Goudiry. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ce drame.