Fonction publique : adoption du budget de 2024 arrêté à la somme de 8,170 milliards FCFA

Le budget 2024 du ministère de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, arrêté à la somme de 8, 170 milliards de francs CFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, a été adopté mardi à la majorité par l’Assemblée nationale, a constaté l’APS. Pour l’exercice 2024, les crédits dédiés à la Fonction publique sont arrêtés à 3, 142 milliards de francs CFA, tandis qu’une enveloppe d’1, 529 milliard de francs CFA a été consacré au Renouveau du service public et 3, 498 FCFA en autorisation d’engagement, selon le projet de budget soumis à l’Assemblée nationale. Ce projet de budget a été défendu par le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Gallo Ba. Après plusieurs minutes de débats, il a été adopté par 88 votants favorables, un vote contre et 24 abstentions.