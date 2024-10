Flux financiers illicites, chiffres douteux, dettes cachées : Les interrogations de Mamadou Lamine Diallo

Le leader du mouvement Tekki a estimé, ce lundi, que depuis plus de 15 ans, des personnalités dénoncent des irrégularités économiques majeures au Sénégal, entre flux financiers illicites, surendettement caché, et indicateurs de croissance douteux. "Alors que les institutions confirment aujourd’hui ces dysfonctionnements sous Macky Sall, la réaction tardive des élites et des médias suscite des interrogations", a ajouté comme celle de Mamadou Lamine Diallo. "Dans ce pays, la société bien pensante, journalistes, animateurs de la société dite civile, économistes médiatisés font semblant d’ignorer ce combat d’alerte et de transparence de Tekki", a-t-il déploré dans une note dont nous vous proposons l'intégralité. Sacré Sénégal ! Tout de même, voilà plus de 15 ans, par voix et par écrit, #Questekki notamment, ceci a été dit: 1. A partir du régime de Wade, des écarts importants entre la masse monétaire et le pib nominal sont relevés sans explication 2. Des flux financiers illicites de l’ordre de 200 à 300 milliards par an sont notés 3. ?des chiffres sur la croissance douteux; le rebasing de Amadou Ba de 2015 est exagéré pour gonfler les possibilités d’endettement 4. ?l’endettement de l’Etat sous estimé de plus 1500 milliards 5. ?Une accumulation d’arriérés intérieurs cachée. L’Etat invente la notion d’obligations impayées 6. ?Les offres spontanées ouvrent la voie à une accentuation de la corruption 7. ? Les inégalités de revenus augmentent drastiquement au profit des prédateurs de la république . 8. ?Le FMI a été saisi et une enquête interne demandée. 9. ?Tekki a toujours contesté les indicateurs du doing business que la Banque mondiale a fini par abandonner. Dans ce pays, la société bien pensante, journalistes, animateurs de la société dite civile, économistes médiatisés font semblant d’ignorer ce combat d’alerte et de transparence de Tekki. La confirmation institutionnelle de ces constats de ces douze années de règne de Macky Sall par un audit du gouvernement les fait réagir dans tous les sens pour défendre un système mis à nu par Tekki fort longtemps Quelle mauvaise foi! Ou alors quelle incompétence! Ou quel déficit de patriotisme ! #Kebetu #Senegal #Tekki #Jubbanti. Mamadou Lamine Diallo