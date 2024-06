Finances publiques : Les ressources budgétaires projetées à 5 677,7 milliards F CFA en 2025 (ministère des Finances et du Budget)

Le ministère des Finances et du Budget a rendu public le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle pour la période 2025-2027. Un rapport optimal qui offre ainsi une vue d’ensemble des projections financières du Sénégal. En effet, d’après le document, les ressources budgétaires globales pour l’année 2025 sont estimées à 5 677,7 milliards F CFA (environ 8,63 millions d’euros). Ce qui représente une augmentation de 15,5 % par rapport au montant révisé de 2024. « Cette progression reflète les efforts du gouvernement pour accroître les recettes fiscales et optimiser les ressources publiques », dit-on dans la note. D’ailleurs, sur la période 2025-2027, explique le ministère des Finances et du Budget, « les ressources budgétaires devraient suivre une tendance haussière avec un taux moyen de progression de 19 %. La pression fiscale est projetée à une moyenne de 21,2 %, en hausse par rapport aux 20,1 % prévus pour 2024. Les dépenses totales pour 2025 sont programmées à 6 390,2 milliards F CFA, marquant une augmentation de 8,7 % par rapport aux prévisions révisées de 2024 ». Selon M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, «les investissements globaux sont estimés à 1 811,5 milliards F CFA, répartis entre 1 087,1 milliards F CFA provenant de ressources internes et 724,4 milliards F CFA de ressources externes. Et en ce qui concerne la dette publique, à fin décembre 2023, l’encours de la dette de l’Administration centrale est évalué à 13 772,8 milliards F CFA, soit une augmentation de 16,9 % par rapport à 2022. La dette en devises étrangères représente 65,3 % du total, contre 34,7 % pour la dette en F CFA », indique-t-il dans le document.