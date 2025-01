Finale des Navétanes / Zone 7 de Keur Massar : Polémique autour du trophée entre l’ASC Unité 19 et l’ASC Plan Jaxaay

Les faits : Une réserve fondée sur des irrégularités présumées



Le 13 janvier 2025, après la finale, le capitaine de l’ASC Unité 19, Babacar Mbaye, a déposé une réserve officielle auprès de la CRQP. Dans cette réserve, il a accusé sept joueurs de l’ASC Plan Jaxaay, de fraude sur identité, substitution de personnes, falsification de documents et surclassement. Les joueurs incriminés sont : Pape Pathé Bâ, Pape Niang, Saliou Mbacké Drammeh, Amadou Moctar Niane, Issa Mbengue, Roméo Diéré Gomis et El Bachir Ndiaye.



Le secrétaire général de l’ASC Unité 19 a confirmé ces allégations dans une lettre datée du 13 janvier 2025, précisant que les motifs de la réserve étaient basés sur des irrégularités concernant les licences des joueurs. Il a notamment évoqué des cas de substitution de personnes pour Pape Pathé Bâ, Saliou Mbacké Drammeh et Pape Niang, une falsification à la délivrance pour El Bachir Ndiaye, et un surclassement pour Amadou Moctar Niane, Pape Pathé Bâ et Issa Mbengue.



La décision de la CRQP : Match perdu pour Plan Jaxaay



La CRQP, après avoir examiné les documents fournis par les deux parties, a rendu sa décision le 25 janvier 2025, dans le procès-verbal N°06. La commission a rejeté les accusations de substitution de personnes et de falsification à la délivrance, estimant que les photos des joueurs sur les licences correspondaient à celles prises lors du match. Cependant, la CRQP a retenu le motif de surclassement concernant le joueur Pape Pathé Bâ, né le 2 octobre 2007, qui aurait dû évoluer en catégorie cadette et non en junior/sénior, conformément aux Règlements Généraux de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV).



En conséquence, la CRQP a déclaré l’ASC Plan Jaxaay perdante par pénalité, avec un score de 0 point et 2 buts en moins et a attribué la victoire à l’ASC Unité 19, avec 3 points et 2 buts en plus. De plus, le secrétaire général de l’ASC Plan Jaxaay a été suspendu pour une durée d’un an.



Une mise en demeure pour la restitution du trophée



Le 27 janvier 2025, la CRQP a notifié à l’ASC Plan Jaxaay, par lettre N°001/2025/pdt/cqrp Z7/JP, l’obligation de restituer le trophée de la finale à la Zone 7, dans un délai de 24 heures. Cependant, l’ASC Plan Jaxaay n’a pas respecté cette injonction, ce qui a conduit la CRQP à émettre une mise en demeure le 28 janvier 2025, exigeant la restitution du trophée dans les 12 heures suivant la notification.



Dans une lettre adressée à la Sous-préfète de Jaxaay, la CRQP a également exprimé ses préoccupations quant à d’éventuelles altercations entre supporters, appelant les autorités à prendre des mesures pour préserver la sécurité publique.



Réactions et conséquences



L’ASC Plan Jaxaay, malgré les décisions de la CRQP, refuse de rendre le trophée. L’ASC Unité 19, de son côté, se dit victime d’une injustice et réclame la reconnaissance de son statut de championne de la saison 2024, en catégorie junior/sénior. La CRQP a homologué ce résultat dans son procès-verbal N°06, mais la polémique persiste en raison du refus de Plan Jaxaay de se conformer à la décision.



Conclusion : Une affaire qui soulève des questions sur le fair-play et la gestion des compétitions



Cette affaire met en lumière les défis liés à la gestion des compétitions sportives locales, notamment en ce qui concerne le respect des règles et des décisions des instances compétentes. Alors que la CRQP a pris une décision claire basée sur les règlements en vigueur, le refus de l’ASC Plan Jaxaay de se plier à cette décision, soulève des questions sur le fair-play et l’esprit sportif.



Les autorités locales et les instances sportives devront maintenant trouver une solution pour apaiser les tensions et garantir que les règles du jeu soient respectées, afin de préserver l’intégrité des compétitions futures.



Par Birame Khary Ndaw