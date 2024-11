Fermeture du campus de l'Université de Ziguinchor : La Coordination des amicales des étudiants réagit

La décision prise par le Conseil académique de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), de fermer le campus social et de dissoudre les amicales des différentes UFR, ne semble pas ébranler les étudiants, particulièrement la Coordination des amicales des étudiants de cet établissement. En conférence de presse, les membres ont fustigé cette décision du recteur. La coordination des amicales des étudiants de l'UASZ compte combattre cette décision de fermeture et dissolution des amicales qui, selon elle, doit émaner du Ministre et non du conseil académique de l'université Assane Seck. Elle exige en outre le respect des engagements pris par le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, et du recteur à savoir le règlement des affaires courantes internes pour leur faciliter l'obtention des papiers administratifs et de meilleures conditions d'études et restauration.