Fatick: Un Asp arrêté par la police pour trafic de drogue

Un Agent de Sécurité de Proximité ( Asp) risque de compromettre sa carrière professionnelle ! Impliqué dans un trafic de drogue, A.Diallo est tombé, en possession de 500 grammes, dans les filets des éléments du commissariat central de Fatick. Selon des sources de Seneweb, les hommes du commissaire Younus Diédhiou ont arrêté également deux compères de ce dealer. Détails ! Incroyable mais vrai ! Un Asp en service dans la ville de Mame Mindiss tenait un trafic de chanvre indien. Ainsi l'homme âgé 29 ans a réussi à tromper la vigilance de ses voisins du quartier Darou Rahmane pour éveiller tout soupçon. Mais les limiers du commissariat central de Fatick ont fini par démantèler cette entreprise délictuelle. Tout est parti lorsque les éléments de la brigade de recherches dudit service ont reçu un renseignement relatif à un intense trafic de chanvre indien dans le quartier susnommé. Ainsi les hommes du commissaire Younus Diédhiou se sont déployés sur les lieux indiqués, dans la nuit mercredi au jeudi pour mener des investigations. Une mission de filature a permis aux policiers de mettre la main sur un suspect en possession d'un cornet de drogue. Ce vigile répondant au nom S.Baldé venait juste de se ravitailler chez l'Asp incriminé. L'Asp surpris en train de griller du chanvre indien Les limiers ont effectué une descente inopinée dans ce domicile situé au quartier Darou Salam à Fatick. Ainsi l'Agent de Sécurité de Proximité A.Diallo et son compère A.B.Sow ont été surpris sur la terrasse au moment où ils grillaient du chanvre indien selon des sources de Seneweb. Cet agent en service à Fatick a aussitôt décliné son identité aux policiers. Malgré tout, il a été arrêté ainsi que son acolyte. La perquisition effectuée dans la chambre de l'Asp s'est soldée par la découverte de 500 grammes et 7 cornets déjà conditionnés. Après cette mission fructueuse, les trois mis en cause ont été embarqués dans les locaux de la police. Ce que l'Asp et cie ont dit aux enquêteurs Soumis à un interrogatoire, l'indélicat vigile S.Baldé et A.B.Sow ferrailleur de profession, n'ont pas perdu de temps pour passer à table. Mais l'agent de sécurité de Proximité incriminé, a tenté de nier son statut de trafiquant. Ainsi il a tenté de faire croire aux enquêteurs qu'un individu non identifié lui a offert la quantité de drogue saisie dans sa chambre. Placés en garde à vue depuis la nuit du mercredi dernier, les mis en cause seront présentés, ce vendredi, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fatick.