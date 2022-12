Fadel Barro a perdu sa maman

L’ancien coordonnateur du mouvement Y’en a marre, Fadel Barro a perdu sa mère Latifa Aïdara. Elle est décédée ce vendredi à 71 ans à Médina Baye où elle a été élevée par le fondateur de la Fayda Tijania, Baye Niasse. « C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du rappel à Dieu de Khadidiatou AIDARA, mère de Fadel Barro, ancien coordonnateur du Mouvement et d’Abass Barro, membre de l’Esprit de Paris. Le mouvement Y en a marre leur présente ses condoléances les plus attristées ainsi qu’à leur famille. Tifa, comme on l’appelait affectueusement, était une mère pour nous tous », a posté Y en a marre.