Espagne : un Sénégalais arrêté à bord de son bateau pour viol sur une touriste britannique

Un pêcheur sénégalais nommé B.S a été arrêté pour viol présumé, lundi dernier vers 5 heures du matin. La Garde civile espagnole l’a retrouvé à bord de son bateau, alors qu’il s’apprêtait à quitter le Port d’Andratx pour aller pêcher. Sa victime présumée : une touriste britannique de 21 ans, qui a déposé plainte en donnant une description de l'agresseur correspondant au Sénégalais. Les faits se seraient déroulés entre 3 heures 30 et 4 heures du matin, d’après le récit de Les Échos, qui rapporte l’affaire. «La jeune femme a pris un verre avec des amis dans un bar du port puis s’est rendue à la maison de vacances où elle logeait, raconte le journal, reprenant des médias locaux. Alors qu’elle se dirigeait vers la maison, le suspect s’est approché d’elle et a eu une brève conversation avec elle. L’homme, selon les mêmes sources, a profité de cette circonstance pour la toucher sans son consentement et introduire ses doigts dans sa région génitale. La victime a finalement réussi à échapper à l’agresseur et a porté plainte auprès de la Garde civile, qui a ouvert une enquête après avoir obtenu une description physique du suspect.» Les enquêteurs, poursuit Les Échos, apprendront que le suspect connaît le quartier, «a des antécédents de trafic de drogue» et que son bateau était amarré à environ 15 mètres du bar où se trouvait le touriste britannique.