Entreprises de presse : faux déblocage des comptes, ce qui s’est réellement passé

Fausse alerte. La Direction générale des impôts et domaines (Dgid) n’a pas fait débloquer les comptes des entreprises de presse visées par un Avis à tiers détenteur (Atd) adressé par le Fisc aux banques. L’information annonçant le contraire serait donc erronée. Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), Mamadou Ibra Kane, a publié un communiqué pour rétablir la vérité. En plus, dans un entretien paru ce vendredi dans L’Observateur, il a martelé : «Le déblocage des comptes bancaires n’est pas encore effectif.» Pourtant, l’information en question serait partie de lui-même. Les médias qui l’ont relayée ce jeudi ont en effet attribué à Mamadou Ibra Kane un premier communiqué dans lequel il aurait annoncé la bonne nouvelle, invitant même les entreprises concernées à se rapprocher de leur centre fiscal afin de s’assurer que la mainlevée est effective. Le président du Cdeps, selon les mêmes sources, aurait complété dans son supposé communiqué en demandant à ses pairs de l’informer des éventuelles situations de blocage qu’il se chargerait de remonter au patron de la Dgid avec qui il aurait déclaré être en contact. Comment expliquer cette contradiction, ce cafouillage ? Le patron des patrons des médias, dans L’Observateur, clarifie : «Il y a eu une note d’information interne au patronat où j’informais que j’ai contacté le Directeur général des impôts et domaines pour lui demander où en était la situation de blocage des comptes bancaires. Il m’a dit qu’il a donné instruction à ses services pour que les comptes bancaires soient débloqués.» Le déblocage annoncé relevait manifestement d’un simple accord de principe. Et, de ce point de vue, l’information en ce sens, non officielle, devait rester interne au Cdeps. Mais elle a été rendue publique. Avant l’heure ?