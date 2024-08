Énergie : le DG d’Akilee ouvre un nouveau front contre la Senelec

Alors que son contentieux avec la Senelec à propos du contrat dont l’objet est «de déployer et d’exploiter un système de comptage intelligent», selon sa propre description, n’est pas encore vidé, le directeur général d’Akilee ouvre un autre front contre la société d’électricité. Dans son édition de ce jeudi 1 août, L’AS informe que Amadou Ly a servi à celle-ci une assignation à comparaître datée du 25 juillet dernier. L’action concerne également West african energy (WAE), un consortium contrôlé par l’homme d’affaires proche de Macky Sall Harouna Dia, Abdoulaye Dia et l’ancien ministre Samuel Sarr, notamment. Le patron d’Akilee souhaite l’annulation du contrat liant la Senelec et WAE pour la construction d’une centrale électrique à gaz de 300 MW à Cap des Biches, à Rufisque; lequel a été signé le 11 juin 2020. Les mis en cause «doivent se rendre, le 19 août 2024 à 8 h 30 minutes, au Palais de justice», informe L’AS. Ils devront répondre à Amadou Ly qui, selon le journal, assure que la signature du contrat les liant devait être «assujetti à l’attribution préalable d’une licence de production et de vente d’énergie électrique par la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE)», alors que «la société West african energy n’a sollicité la licence qu’en septembre 2021, postérieurement à la signature du contrat avec la Senelec». En outre, rapporte la même source, le directeur d’Akilee signale que le contrat en question a été signé sans appel d’offres. L’AS d’ajouter : «Amadou Ly s’est en outre attaqué à la West african energy qui, insiste-t-il, au moment de la signature du contrat, n’avait aucun état de service en matière de production d’énergie lui permettant de bénéficier du plus grand contrat de toute l’histoire du sous-secteur de l’électricité au Sénégal.»