Énergie : la très salée facture d’électricité de l’État

L’Agence pour l’économie et la maîtrise d’énergie (Aeme) a tenu ce lundi un atelier de renforcement de capacités sur l’économie d’énergie au bénéfice des Directeurs de l’administration générale et de l’équipement (Dage) des ministères et assimilés. Une rencontre qui tombe bien puisque l’administration publique est une grosse consommatrice d’électricité, selon le compte-rendu de Les Échos. Sa facture, qui ne cesse de grimper, s’établit à 71,6 milliards de francs Cfa rien que pour l’année 2023. «Il est possible de contenir ces tendances à des niveaux beaucoup plus bas, avec le déploiement plus rapide de programmes d’envergure dans le domaine de l’électricité», plaide le secrétaire général du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, présidant l’ouverture de l’atelier au nom du ministre Birame Soulèye Diop.