« En prison vous ferez de Madiambal Diagne, un héros… », Alioune Tine prévient…

« Attention, la prison pour les politiques et les leaders d’opinion est un couteau à double tranchant« , prévient le Fondateur de Think tank Afrikajom Center. Dans une série de Tweet, Alioune Tine a donné son avis sur les répercutions de la plainte contre Madiambale Diagne. « Qu’est-ce que Madiambal n’a pas dit sur moi. Pourtant je l’ai sorti de prison. Sonko est le Premier Ministre le plus puissant de l’histoire politique du Sénégal. Il a des pouvoirs exorbitants, c’est ‘normal’ que toutes les attaques contre le pouvoir soient orientées sur lui. C’était aussi le sort d’hommes politiques puissants comme Mamadou Dia, Colin ou Idrissa Seck après l’alternance de 2000« , a-t-il rappelé. Le Fondateur de Think tank Afrikajom Center souligne, en réponse à un internaute, qu’il ne parle plus à Madiambal depuis longtemps. « Il m’a fait trop de mal« , a-t-il regretté. Toutefois, il alerte sur les risques d’emprisonner Madiambal Diagne. « En prison vous ferez de Madiambal Diagne, un héros. La perception de l’opinion sera l’emprisonnement d’une figure politique de l’opposition radicale. Sonko était une figure de l’opposition radicale, un ‘guerrier’ et un ‘héros’ pour beaucoup de jeunes sénégalais et africains. Il nous faut sortir du cercle vicieux par la politique de l’Ubuntu, de la palabre, du dialogue. La démocratie c’est le conflit, c’est pas la guerre, les acteurs qui s’affrontent sont des adversaires pas des ennemis… Bamba Cissé avocat de Sonko opposant ne lui rendra absolument pas service en portant plainte contre Madiambal Diagne« , insiste Alioune Tine.