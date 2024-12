Émigration clandestine : Disparition en mer d’une pirogue en provenance de Bargny avec 170 personnes à bord

Une pirogue transportant 170 personnes a disparu en mer. Selon l’organisation internationale de défense des migrants, Horizons sans frontières, 27 femmes, sept enfants et bébés étaient à bord. « Des informations parvenues ce matin à Horizons sans frontières font échos de la disparition d’une pirogue de plus de 170 personnes, dont plusieurs femmes et enfants à bord », a écrit Boubacar Sèye dans une note parvenue à Seneweb. D’après une source de l’organisation, "ils étaient partis de Bargny dans la nuit du 5 mai, nous renseigne Halimatou Mballo qui cherche, depuis, trois de ses frères embarqués dans cette pirogue », a ajouté le président d’Horizons sans frontières.