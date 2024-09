Eliminatoires CAN 2025 : le Sénégal bat le Burundi, 1-0

L’équipe nationale du Sénégal de football s’est imposée, lundi à Lilongwe, contre le Burundi sur le score d’un but à zéro, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc (21 décembre-18 janvier). Le but du Sénégal a été inscrit à la 71e mn par Ismaila Sarr sur pénalty. Les Lions du Sénégal occupent provisoirement la tête du groupe L avec quatre points. Le dernier match du groupe L est prévu, mardi à 19h GMT, entre le Burkina Faso et le Malawi à Bamako.