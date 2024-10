Elections législatives : El Malick Ndiaye fait des révélations et annonce la création d’une haute juridiction « si le Pastef obtient la majorité »

En vue des élections législatives anticipées, le Pastef a fait face à la presse ce mardi huit (8) octobre, pour éclairer la lanterne sur certains points. Prenant la parole, le ministre des Transports, El Malick Ndiaye a faits des révélations de tailles. A l’en croire, le Pastef compte mettre sur pied « une Haute Cour de justice » pour poursuivre Macky Sall et les membres de son gouvernement. Précisant : « s’il obtient la majorité » à l’Assemblée nationale. « Ils savent qu’ils devront rendre des comptes à la justice », a-t-il affirmé, précisant que c’est l’une des raisons pour lesquelles « ils s’agitent partout », a-t-il lancé. Toutefois le responsable de Pastef ne s’est pas arrêté là, il a révélé que 2814 CDI et 327 prestataires…, sont employés à Dakar Dem DIkk et AIBD. Concernant Dakar Dem Dikk, selon le ministre, 2871 CDI (contrat à durée indéterminée) et 327 prestataires, ce qui donne 3122 employés pour une masse salariale de 1,2 milliard franc CFA. Quant au cas de l’Aéroport international Blaise Diagne,(AIBD), El Malick a révélé que le budget est de 22 milliards francs CFA avec une recette de 7 milliards annonçant que c’est l’État qui complète les 15 milliards déficitaires.