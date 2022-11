Effondrement d’une dalle à la Médina : Aucune victime, selon le sous-préfet

La dalle d’une partie d’un immeuble s’est effondrée, la nuit dernière vers 2 h à la rue 37 x18 de la Médina. Selon iRadio qui donne l’information, il y a eu plus de peur que mal, car on ne déplore pas de perte en vie humaine, mais juste un blessé léger. A la lumière de tout cela, les autorités administratives ont annoncé le démolissement du bâtiment en question, pour la sécurité des occupants. Sur place, le sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo, dément la rumeur qui fait état d’un mort dans l’incident. «Tout de suite, une rumeur a été entendue faisant état de quelqu’un qui était à l’intérieur du bâtiment et peut être qui était disparu sous les décombres. Les sapeurs-pompiers ont fait la reconnaissance, ils ont fouillé tout le bâtiment, mais il n’y a aucune personne, aucune perte en vie humaine dans ce bâtiment. Le bâtiment va être démoli par la mairie, en rapport avec la famille. On a pris un acte de péril d’évacuation tout de suite, pour évacuer toutes les personnes occupant cette maison et nous allons procéder tout de suite à la démolition de ce bâtiment, pour éviter que les gens reviennent», affirme-t-il. «Donc, par rapport à la rumeur qui a circulé faisant état de quelqu’un qui a resté à l’intérieur du bâtiment après l’effondrement de la dalle, je dis que cette information est erronée. Les pompiers ont fait leur travail, ils ont fouillé partout, même pas un oiseau n’a été trouvé sous les décombres. Maintenant, nous allons procéder à la démolition suivant les instructions des sapeurs-pompiers, parce que la maison ne tient plus», précise-t-il.