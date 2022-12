Dubaï : Les véritables raisons de l'arrestation de Dame Amar

On en sait beaucoup plus sur l'affaire Dame Amar, fils du défunt Pdg de NMA Sanders, Ameth Amar. Résidant à Dubaï depuis un bon moment, le fils du milliardaire a récemment eu quelques soucis avec les autorités judiciaires dubaïotes. En effet, d'après une source de Seneweb, le jeune homme avait violenté sa petite amie avant de confisquer le passeport de cette dernière qui n'avait d'autres solutions que de porter plainte contre son amoureux. Il s'est alors trouvé que le nom du jeune homme figurait déjà dans le fichier central de la police judiciaire car une autre plainte le concernait. Il a été cueilli puis placé en garde à vue pendant 4 jours. Actuellement, Dame Amar est en liberté provisoire dans l'émirat. Pour rappel, l'autre plainte a été déposée par un de ses amis pour escroquerie et abus de confiance. "Dame avait comme qui dirait confondu la carte bleue son pote avec la sienne. Il s'est servi à volonté de la carte bancaire de son désormais ex ami", révèle notre source.