Drame: le fils de Davido et Chioma meurt noyé dans la piscine de l’artiste

Triste nouvelle pour la star nigériane Davido. Ifeanyi, le fils qu'il a eu avec Chioma, âgé de 3 ans est mort noyé ce lundi d'après la presse nigériane. Le drame a eu lieu dans la piscine de la résidence de Davido à Banana Island dans l'état de Lagos. Il aurait été sous l'eau pendant un bon moment avant d'être repéré et transporté d'urgence dans un hôpital de la région de Lekki où il a malheureusement été confirmé mort à son arrivée. Ce drame a eu lieu quelques jours avant son 3ème anniversaire. La famille de la victime n'avait pas encore réagi au développement tragique. Plusieurs stars ont posté des messages de condoléance sur la toile sans donner plus de précision. L'annonce de la mort de l'enfant est venue d'un post désormais supprimé de l'actrice, Eniola Badmus, lundi soir. Les Nigérians, tout en réagissant au message de Badmus, l'ont critiquée pour avoir divulgué des informations aussi sensibles au public. Une vidéo virale avait mis en scène, il y a quelque temps, Davido enseignant à son fils à nager. Dans une autre vidéo, Davido a été vu à l'intérieur de la grande piscine de son manoir avec Ifeanyi. En enseignant à son fils des compétences en natation, il a porté le garçon de trois ans et lui a fait battre les jambes dans l'eau. Pour rappel, Davido et Chioma ont célébré le troisième anniversaire du jeune garçon il y a quelques jours. Ce n'est pas la première fois qu'un drame pareil a lieu dans la sphère musicale nigériane. En 2018, le fils du chanteur D'banj, âgé d'un an a lui aussi perdu la vie dans la piscine familiale après s'être noyé.