Drame à Sam Notaire : Un enfant de 5 ans retrouvé mort à son domicile

La population de Sam Notaire, une commune de Guédiawaye, démarre la journée de ce lundi matin dans l’émoi et la consternation suite à la découverte du corps sans vie sur une nappe de sang au toit d’un immeuble.



Selon les premières informations glanées par Thierno Malick Ndiaye, journaliste à senego, qui habite le quartier où a eu lieu le drame, la victime est un garçon de 5 ans, fils d’un taximan.



En outre, l’on témoigne que la victime est membre d’une fratrie de trois garçons d’un couple sous le coup d’un divorce. Les enfants étaient venus passer les vacances chez leur père taximan qui les aurait laissés seuls dans la maison pour aller au travail, comme chaque jour d’ailleurs.



Le meurtrier de l’enfant a entraîné sa proie qui habite au premier, à l’appartement gauche de l’immeuble aux carreaux gris (voir photos) pour commettre son crime odieux.



La police et les sapeurs-pompiers informés se sont vite rendus sur le lieu du drame. La police pour les besoins de l’enquête et les pompiers pour l’acheminement du corps du jeune garçon de 5 ans à une structure sanitaire pour autopsie.



Nous y reviendrons…