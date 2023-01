Divorce avec Soumboulou : Diop Khass donne sa version des faits

"Tous les couples rencontrent des problèmes et c'est aussi notre cas", affirme Abdoulaye Diop Khass, le mari de Soumboulou-Khass Bathily, après l'annonce de leur séparation. Le marabout et tradipraticien a reconnu que sa femme a quitté le domicile conjugal comme l'ont relaté les médias, mais que le “divorce n'est pas encore acté”. "Soumboulou dafa mér dem sène keur rek mais divorce amoul (Soumboulou est en colère mais le divorce n’est pas encore effectif)", a-t-il précisé. La nouvelle de la séparation a pourtant été confirmée par une animatrice et amie de l'actrice, qui révèle que Soumboulou a beaucoup “supporté dans ce ménage”.