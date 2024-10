Divergence entre Diomaye et Sonko sur l'affaire Samba Ndiaye : Ngouda Mboup tranche le débat

La nomination de Samba Ndiaye comme PCA de SN HLM a créé une divergence entre le président Bassirou Diomaye Faye et les membres de Pastef, dont son leader Ousmane Sonko. Ce dernier, dans un post, avait annoncé des "mesures correctives", mais le président Bassirou Diomaye Faye, interrogé, a refusé de commenter ces "mesures correctives", confortant par la même occasion Samba Ndiaye. Invité de Seneweb, Ngouda Mboup, président de la Haute autorité de régulation du parti Pastef, a évoqué cette affaire et la sortie de Bassirou Diomaye Faye. Selon lui, le chef de l'Etat n'avait pas le besoin d'évoquer la nomination de Samba Ndiaye et la polémique qui s'en est suivie. Pour lui, Diomaye Faye a évoqué l'affaire seulement parce qu'il a été interpellé à ce sujet par les journalistes. Concernant le fond du sujet, Ngouda Mboup refuse de parler de divergence. "Il n'y a aucune divergence. La sortie de Ousmane Sonko et celle de Bassirou Diomaye Faye sont plutôt complémentaires. Ousmane Sonko a lui-même reconnu que Pastef est un parti démocratique. Sa sortie avait pour objectif de calmer ses militants", a affirmé Ngouda Mboup. Selon le constitutionnaliste, la formation de Pastef permet à tous ses membres de donner leur avis, peu importe le sujet. "Il y a une haute autorité à Pastef, que je dirige. Nous écoutons tous les militants, mais la haute autorité prend des décisions qui s'imposent à tout le monde. C'est une démocratie interne. Tout le monde donne son avis certes, mais quand on prend une décision, tout le monde s'y conforme". Malgré la décision de Bassirou Diomaye Faye de nommer Samba Ndiaye, les militants et le Premier ministre Ousmane Sonko devraient s'y conformer.