Diplomatie : révélations sur le vaste chamboulement annoncé

Après la police et l’administration territoriale, Le Quotidien annonce « un grand chamboulement » dans la diplomatie sénégalaise. Le journal avance que celui-ci va concerner « 19 ambassades et 11 consuls généraux » entre autres personnels diplomatiques. Dans ce sillage, poursuit le quotidien d’information, « plus d’une quarantaine de diplomates ont été rappelés. Certains sont arrivés à Dakar depuis la fin du mois de juillet. D’autres sont attendus d’ici le 31 octobre prochain, souffle la source. Les Ambassades du Sénégal au Royaume Uni, en Côte d’Ivoire, en Turquie, en Gambie, en Arabie Saoudite, à Washington (États-Unis), en Corée du Sud, en Afrique du Sud, et les représentants aux Nations Unies, à New York et au Vatican sont concernés par les postes à pouvoir. Les consuls généraux à New York, Marseille, Paris, Naples, Milan, Djeddah, entre autres, ont été également rappelés, liste Le Quotidien.