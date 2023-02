Diourbel: Mort suspecte d'un talibé dans un daara et les découvertes suspectes

Un mystère plane sur la mort d'un élève coranique à Diourbel. Le corps sans vie d'un enfant âgé de onze ans, a été retrouvé dans la matinée de ce dimanche dans son daara, selon des sources de Seneweb. Informés de cette découverte macabre, les éléments du commissariat central de Diourbel ont effectué une descente au niveau de l'école coranique située au camp de garde. Les découvertes suspectes Mais les policiers ont fait deux surprenantes découvertes dans la chambre où se trouvait le défunt. En effet, des vomissements ont été constatés ainsi qu'une découverte bizarre au niveau de la bouche du défunt talibé selon des sources de Seneweb. Des prélèvements ont été faits sur l'élève coranique. Après le constat réalisé par les limiers, le corps sans vie a été déposé à l'hôpital régional Heinrich Lübke pour les besoins de l'autopsie. Mais le médecin a déclaré qu'il ne peut pas déterminer les véritables circonstances de la mort de l'enfant au niveau de cette structure sanitaire. C'est pour cette raison que les hommes du commissaire, Mor Ngom, en charge du dossier, ont fait une nouvelle réquisition. Et le corps sans vie sera acheminé à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour autopsie. Le maître coranique et les autres talibés qui partageaient la même chambre avec la victime, ont été embarqués au commissariat central de Diourbel pour audition. Ce que le maître coranique a dit aux enquêteurs Le premier nommé a déclaré que son élève était sain et sauf dans la nuit du samedi au moment où il se couchait. Mais, il a été informé du décès de B.O.Ciss dans la matinée de ce samedi. Les camarades du défunt ont confirmé devant les enquêteurs, les propos de leur maître coranique.