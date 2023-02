Diourbel : Ce qu’on sait de la mort du talibé retrouvé pendu

On en sait un peu plus sur l’affaire d’un jeune talibé qui à été retrouvé mort, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, dans une maison en construction, au quartier Ndayane de Diourbel. Selon les informations de Libération, la victime a été pendu par son camarade A. Cissé âgé seulement de 13 ans. Le cou de la victime, M. Cissé (13 ans) était suspendu à une corde attachée à une branche d’un arbre alors que ses pieds touchaient le sol. Dès les premiers constats, les enquêteurs ont écarté la piste d’un suicide, renseigne Libération. Le défunt âgé de 13 ans et habitant Dakar, avait été amené par ses parents à Diourbel afin d’apprendre le Coran. Trois suspects dont le présumé meurtrier ont en garde à vue au commissariat central de Diourbel, précise la source.