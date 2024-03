Diourbel : Amadou Ba annonce la création d'un million d'emplois

En ce 11eme jour de la campagne électorale, les leaders de Benno Bokk Yakaar de Diourbel ont réservé un accueil rassurant à leur candidat. Fatou Diané, Marie Khemesse NGom, Dame Diop Malick Guèye, Malick Fall entre autres responsables, ont tenu un mega meeting au terrain 12, sis dans le quartier Thierno Kandji en faveur d' Amadou Ba. Malick Fall parlant au nom des 11 maires du département indiqué que « le dimanche, nous devons être premiers du département de Diourbel avec une victoire écrasante ». Ensuite, c’est Cheikh Seck, député qui se lâche : « M. le Président Amadou BA, je vais anticiper car vous le serez au soir du 24 mars. Vous êtes le candidat idéal, je le dis aux populations de Diourbel », a-t- déclaré. Revenant sur le parcours et expérience professionnelle et la maîtrise du PSE du candidat de Bby, il a estimé qu' : « On ne peut pas présenter un Diomaye FAYE devant Macron ou devant Joe BIDEN" car selon lui, "il n'en a pas le niveau comparé à Amadou Ba" Par la suite, c’est au tour de Fatou Diané de donner sa consigne de vote. « Je demande aux femmes de Diourbel de se mobiliser pour élire le Président Amadou Ba au soir du 24 mars", a-t-elle lancé. Ensuite, c’est au tour du ministre Dame Diop de formuler ses doléances au Président Amadou BA notamment dans le cadre des infrastructures routières. À cet effet, il a exhorté les diourbellois à se mobiliser pour élire le "Président Amadou BA pour qu’il puisse continuer les chantiers du Président Macky Sall voire faire plus". A son tour, Amadou Ba, a magnifié l’accueil grandiose qui lui a été réservé et a fait savoir qu'il a effectué son premier stage professionnel dans cette région de Diourbel donc il est aussi de la région. « C’est ici à Diourbel que j’ai appris à travailler quand je suis sorti de l’ENA », s’est-il souvenu. Revenant sur l’actualité, le candidat de Benno considéré comme le "candidat de la stabilité", a invité les différents responsables à s’unir. « Si vous êtes unis, vous êtes irrésistibles, personne ne pourra vous faire face », a-t-il déclaré. Amadou Ba est revenu sur son programme issu du Plan Senegal Émergent. Il a promis de lutter contre la salinité des sols pour booster l’agriculture locale pour favoriser l’agrobusiness avec des unités de transformation qui seront des porteurs d’emplois pour les jeunes et les femmes, éléments majeurs de son programme. « Je le dis partout , je prévois de créer 1 million d’emplois et je sais par où passer », a-t-il précisé. Ensuite, l’autre volet demeure les femmes où il a interpellé l’ancien ministre de la femme , Fatou Diané qui a soutenu une thèse sur le financement des femmes. Enfin, le message clé du Président Amadou BA c’est qu’il compte activer dans les meilleurs délais l’accès universel à l’eau et à l’électricité partout au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Diourbel. « Nous comptons drainer l’eau du Lac de Guiers à Touba, Diourbel et Mbacké »,a-t-il déclaré.