Diomaye à Touba et Tivaouane : La demande de Alioune Tine pour l’église

La première visite officielle du chef d’État, Bassirou Diomaye Faye, aux cités religieuses de Touba et Tivaouane, est un rituel politique important au Sénégal. Cette tradition, qui remonte à l’indépendance du pays en 1960, symbolise le respect et l’hommage rendu par le pouvoir politique aux autorités religieuses du pays. Le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center a bien magnifié la visite du locataire du Palais de Roume. Mais Alioune Tine espère que ce sera, ensuite, autour de l’église de recevoir la visite du chef de l’Etat. « Le Président Bassirou Diomaye Faye consacre à une tradition bien sénégalaise avec les confréries religieuses qui sont de solides socles religieux, idéologiques et culturels pour la majorité des sénégalais. Avec le style et la marque qui désormais identifie sa signature : la politesse », a écrit Alioune Tine. Le défenseur des droits de l’homme souligne qu’il (Bassirou Diomaye Faye) est d’autant plus surveillé ici, du fait de la perception que certains sénégalais se font d’un Parti Pastef proche d’un autre mouvement. Et d’ajouter que son excellence le Président Bassirou Diomaye Faye va convaincre, qu’il est bien le Président de tous les Sénégalais. « L’église sera sûrement visitée aussi, tel que je le connais » , a conclu M. Tine.