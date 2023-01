Des centaines de millions volées dans les caisses de Wave

B. Sow, l’agent de Wave, est dans de beaux draps. Il est accusé d'avoir volé plus de 265 millions FCfa dans le coffre-fort de Wave et dans le compte bancaire de la Fintech. B. Sow fut recruté en qualité de Cash Manager en 2018. Il avait sous sa responsabilité le coffre-fort de Wave. C'est-à-dire la caisse de versement de l'argent collecté dans l'ensemble du réseau Wave, selon L’Observateur. Il avait aussi la responsabilité d'émettre des chèques jusqu'à hauteur de 20 millions de FCfa pour les besoins de l'entreprise. D'après l'accusation, en 2022, il a signé quatre (4) chèques de 20 millions de FCfa, soit 80 millions de Fcfa, pour son compte personnel à la Boa sans laisser de traces dans le journal de bord de la société. Et c'est au cours d'un contrôle sur les décaissements bancaires que les auditeurs ont découvert des anomalies entre octobre et novembre 2022. Interpellé par les auditeurs de la société, il aurait avoué avoir retiré les chèques à des fins personnels, puisqu'il avait un projet immobilier qui devait lui rapporter des bénéfices énormes pour éponger les 80 millions de FCfa. C'est ainsi que les auditeurs ont décidé de fouiller en profondeur la gestion de B. Sow. Et un contrôle de la caisse des liquidités permet de découvrir des malversations présumées de 65 890 000 FCfa. Des investigations poussées permettent aux contrôleurs de découvrir un autre trou de 120 millions de FCfa dans son compte bancaire. Mis devant les faits, il reconnaît avoir dérobé 265 887 970 FCfa à Wave. Aux enquêteurs, il dit avoir été envoûté par un certain Bara Ndiaye. «Les 185 millions de FCfa constituent un manquant, mais les 80 millions de FCfa, je les ai remis à un inconnu qui m'a certainement envoûté», a-t-il tenté de défendre. Il a été déféré et placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux en écritures privées et escroquerie.