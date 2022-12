« Démission où demis de leurs fonctions » : La société Civile dans la rue vendredi contre les détourneurs

Mobilisation prévue vendredi prochain 30 décembre à la place de la Nation, plusieurs organisations de la société civile réagissent et dénoncent le détournement de l’argent du contribuable sénégalais. Ils réclament des sanctions à la suite de la publication du rapport de la Cours des comptes sur la gestion des Fonds de Force Covid-19. Sunu milliards dou Réss « . C’est le slogan du grand rassemblement qui aura lieu le 30 décembre, à 15 heures, à la place de la Nation. Les organisateurs de la société civile appellent une forte mobilisation pacifique pour exiger des sanctions à l’encontre de toutes personnes, ministres, Dages et autres fonctionnaires Epinglés par la Cour des comptes. Nous réclamons la démission de tous les mises en cause ou à défaut qu’ils soient demis de leurs fonctions, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels où foncier des personnes indexées de ces détournements présumés, l’ouverture des 12 informations judiciaires demandée par la cour des Comptes et en fin la mise en place d’un comité de suivi des recommandations avec l’implication de la société civile », a déclaré la société civile.