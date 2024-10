Délits d'opinion et interdictions de sortie du territoire : réunion secrète entre la société civile et le ministre de l'Intérieur

Des membres de la société civile ont rencontré le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, ce jeudi. Moundiaye Cissé, Alioune Tine, Abdoulaye Fofana Seck et Babacar Bâ étaient présents, liste Source A, qui donne l'information. Le journal souligne qu'il était question de "pacifier l'espace public" car les membres de la société civile ont plaidé la cause de personnes récemment arrêtées pour des délits d'opinion dont Bougane Guèye Dani, Cheikh Yérim Seck. La même source affirme que l'étau s'est desserré autour du leader du mouvement "Gueum sa bopp" et de l'ancien journaliste de Jeune Afrique après "des engagements" pris en ce sens par le premier flic du pays. Interpellé également sur les interdictions de sortie du territoire visant des dignitaires de l'ancien régime, Jean-Baptiste Tine, repris par le journal, "a promis de trouver une solution pour que [celle-ci] leur soit notifiée avant que [les concernés] ne débarquent à l'aéroport". L'ex-patron de la Gendarmerie a aussi donné des garanties concernant l'organisation des élections législatives anticipées fixées au 17 novembre prochain, indique le quotidien d'information. Qui soutient que ses hôtes, préoccupés par "l'interdiction des manifestions", sont repartis rassurés. Une autre rencontre est prévue lundi prochain, incluant les acteurs politique, conclut Source A.