Dégâts collatéraux du livre : Astou Dione quitte Cheikh Yerim Seck

Tout est parti des différents témoignages et interventions qui fusaient de partout sur le net durant plus d’une semaine après la sortie du livre de son mari le 15 janvier 2023. Beaucoup d’attaques et de révélations intimes ont été faites sur la personne de Cheikh Yerim Seck et sa vie privée. Selon les informations exclusives de Kawtef.com, la jeune journaliste réputée sereine mais très intelligente, aurait décidé de ne pas très vite aller en besogne en se lançant dans une enquête approfondie et minutieuse qui aurait fini par lui rapporter une pléthore d’informations et de preuves. Ce qu’elle a découvert est à l’origine de son départ. Selon Kawtef, la jeune fille a décidé de quitter le domicile conjugal le 28 janvier dernier. Source : kawtef.com