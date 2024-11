Défense et sécurité dans le Sahel : L’appel du Général Birame Diop

L’insécurité prend des proportions démesurées dans la région du Sahel confrontée également à une instabilité politique et des défis environnementaux. Une question centrale qui a particulièrement retenu l’attention du Ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop lors de l’ouverture, hier mardi 26 novembre, du colloque international du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) à Dakar. Sous le thème « Souverainetés et sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel : pour des solutions durables », l'événement a rassemblé des experts, des chercheurs et des décideurs afin de réfléchir sur les défis sécuritaires auxquels la région ouest africaine devra faire face. Procédant à l’ouverture de cette session, le Général Birame Diop a rappelé que « les enjeux environnementaux sont indissociables des défis sécuritaires ». Selon lui, « le changement climatique, en intensifiant les migrations et les tensions pour les ressources, fragilise davantage la paix et la sécurité des États ». Ainsi, le Ministre a fait un plaidoyer pour le renforcement des moyens des institutions régionales afin de faire face « aux menaces communes et préserver nos identités et nos souverainetés ». Il a, en outre, appelé à « une souveraineté africaine solide, qui repose sur des décisions endogènes, en adéquation avec nos réalités et nos aspirations ». Exhortant les participants à ce colloque à saisir cette occasion unique de contribuer à une réflexion commune pour bâtir un avenir sûr et souverain pour notre région, il a, par ailleurs, exprimé sa confiance dans leur capacité à formuler des recommandations éclairées.