Décolonisation des rues de Dakar: FRAPP dépose des lettres auprès des mairies

Le Front pour une Révolution Anti-Impérialiste, Populaire et Panafricaine (FRAPP) de la section de Dakar a déposé, ce 30 juillet, des lettres auprès des mairies de Dakar Plateau et de la ville de Dakar pour exiger la décolonisation de certaines rues, avenues et places publiques. Ceci intervient dans le cadre où certaines artères de Dakar portent « des noms d'occupants coloniaux qui n’ont joué que des rôles négatifs dans notre glorieuse histoire, et nos compatriotes éprouvent de la peine à se reconnaître et à s’identifier de quelque manière que ce soit », a écrit la FRAPP dans sa lettre déposée à la mairie de Dakar Plateau. En effet, selon Adama Diatta, coordonnateur de FRAPP Dakar, « nous avons demandé au maire de Dakar, à travers son conseil municipal, de reconsidérer le travail déjà entamé par leurs prédécesseurs qui ont rebaptisé certaines rues, comme l’avenue Léopold Senghor qui portait le nom d’un colonisateur et l’avenue Faidherbe rebaptisée avenue Macky Sall, initiative de l’actuel maire ». Pour rappel, la FRAPP avait déposé, le 15 avril 2022, une demande à la mairie de Dakar Plateau pour que le conseil communal rebaptise toutes les rues et avenues portant des noms de colonisateurs, mais en vain. Par ailleurs, le coordonnateur de FRAPP Dakar poursuit en déclarant : « Nous ne voulons plus qu’il y ait des noms de tortionnaires français et européens pour nos rues. Nous avons suffisamment de fils sénégalais et africains qui ont fait beaucoup de choses pour leur pays et à qui nous pouvons donner le nom de ces rues et avenues ». Dans ce même sillage, la FRAPP a également déposé une lettre de demande d’audience adressée à M. Barthélemy Diaz, maire de la ville de Dakar, concernant la débaptisation des dites rues, artères et grandes avenues de la capitale sénégalaise. « Nous demandons aux autorités étatiques de continuer sur cette lancée, celle de décoloniser les consciences, et plus particulièrement nos rues, artères, boulevards et places publiques qui ne reflètent aucunement nos valeurs », a rappelé le coordonnateur de FRAPP Dakar, Adama Diatta.