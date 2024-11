Décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget : Sàmm Sa Kàddu rend hommage à "un grand serviteur de l'État"

Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget sous Macky Sall, est décédé hier lundi en France. La coalition Sàmm Sa Kàddu, dans une publication, a rendu hommage à "un grand serviteur". Voilà ce qu'elle a écrit : "C'est avec tristesse que la coalition Sàmm Sa Káddu a appris, en pleine campagne électorale, le rappel à Dieu de Monsieur Mouhamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget. Le Sénégal perd un grand serviteur, un homme d'État dont le dévouement au bien public est salué de tous. Tout au long de sa carrière, Mouhamadou Moustapha Ba a marqué de son empreinte le secteur économique et financier de notre pays. Il a incarné l'esprit de service et la recherche constante de l'efficacité. En cette douloureuse circonstance, la coalition Sàmm Sa Kàddu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la nation sénégalaise. Que le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans Son Paradis éternel. Paix à son âme !"