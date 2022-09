L'artiste Willy Boy du groupe kermendeng de Goudomp n'est plus. Il est décédé ce lundi 26 septembre à Ziguinchor des suites d'une maladie. Au-delà de la Casamance, signale-t-on, la sous-région perd un grand musicien talentueux et professionnel.



Amadou Diallo de son vrai nom, révèle un de ses amis, Oumar Mendy, est un homme bon, loyal et fidèle.