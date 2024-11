Décès de Moustapha Bâ : la femme de l’ancien ministre annoncée à la Dic

D’après L’Observateur, la femme de l’ancien ministre des Finances et du Budget Moustapha Bâ, est attendue à la Dic, qui est chargée de l’enquête sur la mort de son mari. Ce dernier est décédé lundi dernier à Paris au bout de quelques jours de coma, à la suite d’un malaise, selon plusieurs sources concordantes. La convocation de la veuve du ministre «est sur la table du patron de la Dic», précise le quotidien du Groupe futurs médias. «Étant parmi les premières personnes à voir le corps de son mari en France, les policiers enquêteurs veulent en savoir davantage [par son témoignage] sur les fréquentations de son mari en France, le contenu de leurs dernières convocations, son état de santé, embraye le journal. Les policiers chercheraient également à connaître le ou les personnes qui ont récupéré ses bagages à l’hôtel où il logeait.» D’autres auditions sont prévues à la Dic. Celles-ci concernent des «personnalités proches du défunt», précise L’Observateur. Après l’émoi, la disparition de Moustapha Bâ suscite des suspicions. L’ancien ministre dont le dépouille est arrivée samedi à Dakar devait être inhumé le lendemain à Nioro. Mais le procureur de la République a chamboulé le programme initialement établi. Il a ordonné une autopsie qui révèlera, d’après son communiqué, «plusieurs éléments de nature à attester que la mort de Moustapha Bâ n’est pas naturelle». L’enterrement de l’ancien ministre des Finances et du Budget sera ainsi reporté. Libération rapporte que «l’on achemine vers l’ouverture d’une information judiciaire, qui pourrait aboutir à une commission rogatoire en France, lieu du décès» de Moustapha Bâ et où l’on avait délivré un certificat de genre de mort attestant une mort naturelle.