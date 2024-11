Décès de Mamadou Moustapha Ba : Le chef de mission du FMI rend hommage à « un interlocuteur de grande sagesse »

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la disparition de Moustapha Ba, ancien ministre des Finances du Sénégal », a écrit sur LinkedIn Eddy Gemayel, chef de mission du Fonds monétaire international pour le Sénégal. Ses relations avec le défunt argentier du régime de Macky Sall dépassent le cadre professionnel. En effet, souligne-t-il, « plus qu’un ami, il était un interlocuteur de grande sagesse et un homme de valeur, dévoué à son pays ». « Le Sénégal perd un cadre exceptionnel, dont l’engagement restera gravé dans les mémoires. En cette période de deuil, mes pensées les plus sincères accompagnent sa famille et ses proches. Parti bien trop tôt, puisse son âme reposer en paix pour l’éternité. Adieu, Bosquier ! », conclut M. Gemayel.