Décès d'un élève dans un accident à Goudiry : La réaction du ministre Moustapha Guirassy

Un accident a coûté la vie à un jeune élève du lycée de Kothiary, de retour d'une compétition de génie en herbe. Un drame qui touche le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy. Dans un communiqué, il a présenté ses condoléances à la famille attristée. "C'est avec une profonde tristesse que je vous informe d'un tragique accident survenu ce jour sur la route de Goudiry impliquant des élèves du lycée de Kothiary de retour d'une compétition de « Génie en herbe ». Malheureusement, cet événement tragique a coûté la vie à un élève de 1e S du nom de Sambala Cissé et a fait 6 autres blessés légers. Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux parents et aux proches de l'élève décédé. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés qui sont actuellement pris en charge au centre de santé de Goudiry", a écrit le ministre. Moustapha Guirassy a également annoncé que son ministère suit de près la situation et apportera tout le soutien et le réconfort nécessaires à la famille endeuillée et aux blessés.