Déblocage des comptes des entreprises de presse annoncé : La réaction de Mamadou Ibra Kane

Invité de Salam Sénégal sur la RTS, ce jeudi 21 novembre, Mamadou Ibra Kane a évoqué l'annonce de la mainlevée des comptes bancaires de certaines entreprises de presse. Toutefois, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) dit ne pas pouvoir confirmer cette information. «Aucune confirmation ne peut être faite concernant l'application uniforme de cette mesure", a-t-il déclaré Mamadou Ibra Kane déplore également la précarité dans le secteur des médias et les moindres efforts des gouvernements précédents. Il reproche aussi aux nouvelles autorités étatiques de n’avoir pas amélioré la situation. Pourtant, précise-t-il, le journalisme est un des piliers de chaque pays, et devrait bénéficier d'importants investissements de l'État pour garantir son essor.