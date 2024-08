De l’autre côté de l’Atlantique (Par Dr Yoro Dia)

Le grand avantage des douceurs de l’opposition est le fait de prendre le recul pour réfléchir sur les alternatives mais surtout de prendre des vacances. Pour ces premières vacances post-gouvernement, rien de tel qu’un tour à New York. New York si aristocratique et si démocratique, à l’image de Alexis de Tocqueville qui était « aristocratique par instinct, par classe sociale et démocrate par raison ». Tocqueville était attaché à la democratie mais supportait péniblement la médiocrité de ceux qui l’incarnaient par moment. J’ai le même sentiment quand je vois ce qui se passe dans mon pays. Tocqueville est resté plusieurs mois aux Etats Unis pour une étude comparative du système carcéral français et américain, mais ce sera son chef d’œuvre De la démocratie en Amérique qui en sortira. Moi je n’ai que deux semaines à New York pour partager avec vous mon sentiment sur le « fonctionnement de l’Amérique » que Tocqueville voyait comme l’avenir monde. Tocqueville a surtout comparé l’Amérique à son pays la France. Moi je vais comparer l’Amérique et mon pays qui sont les deux plus vielles démocraties d’Amérique et d’Afrique. Il n’est pas étonnant que l’Amérique soit la plus grande puissance du monde parce qu’il est le premier pays à avoir « constitutionnalisé » la poursuite du bonheur comme un droit inaliénable. C’est dans cette poursuite du bonheur que se trouve l’optimisme américain incarné par la fête du Thanksgiving. Cet optimisme qui a permis à Franklin Delano Roosevelt de sortir l’Amérique la crise de 1929 dans les 100 premiers jours de son mandat. Si l’Amérique a constitutionnalisé la poursuite du Bonheur, le duo Diomaye Sonko veut « constitutionnaliser » le ressentiment, contre les élites, les riches, contre les entrepreneurs et créateurs de richesses qu’ils jettent à la vindicte populaire afin de détourner le regard sur l’échec des 100 jours. Le plus New Yorkais des Présidents américains est sans doute Franklin Roosevelt qui était aussi la fois si aristocrate et si démocrate comme New York et comme Tocqueville. Par un discours (la seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même qui nous paralyse) et une causerie au coin du feu, diffusée à la radio, il a redonné confiance aux américains en proie au doute profond et les a réconciliés avec l’optimisme. Le lendemain de sa première causerie au coin de feu, les américains se sont rués sur les banques non plus pour retirer mais pour y ramener leur argent qu’ils gardaient chez eux parce qu’ils ne faisaient plus confiance au système bancaire. On est loin de la médiocrité du duo Diomaye Sonko qui est entrain de casser notre dynamique d’émergence comme le dit bien cette Une de Walf du 31 juillet sur les « germes de désindustrialisation » et « le privé se perd dans la stratégie de l’Etat ». Ce n’est pas seulement le secteur privé mais c’est tout le monde s’y perd parce que il n’y a point de stratégie. Tout le monde est d’accord avec la reddition des comptes, l’audit qui est un mode normal de gestion mais il est urgent de fixer un cap pour le pays et de substituer la confiance, l’optimisme à la culture du ressentiment qui est le moteur de Pastef. Cette vague de ressentiment sur laquelle surfe Pastef et qui nous fait détester nos milliardaires, le voisin qui réussit, le frère qui excelle alors que les américains sont si fiers de leurs milliardaires et célèbrent leurs entrepreneurs. Une autre leçon que nous pouvons tirer de la comparaison avec l’Amérique : la politique extérieure est le prolongement de la politique intérieure, comme le pense Kissinger. L’Amérique grâce à son soft power exporte ses valeurs grâce entre autres à Hollywood, à sa littérature, à ses GAFAM. Le Sénégal aussi avait un soft power qui lui permettait d’exporter sa littérature, ses créateurs, ses soldats de la paix, son modèle démocratique. Dommage, aujourd’hui notre cher pays exporte de la vulgarité et de la brutalité à l’image de Guy Marius Sagna se comportant comme un gladiateur brandissant des muscles au Parlement de la CEDAO. Cette politique intérieure qui use de la terreur contre les médias et les activistes de l’opposition pour imposer l’autocensure comptant sur une surdité sélective de la justice afin de masquer un échec si flagrant. Cet échec qu’on cherche à masquer avec de la diversion politicienne comme l’annonce de la création d’un ministère du culte par notre Premier Ministre. Un Ministère à la fois inutile et dangereux. Les Etats Unis sont probablement avec le Sénégal les deux pays où il y a le plus de vitalité religieuse grâce à des formes de laïcité locale et originale. Il y a trois formes de laïcité. La laïcité américaine : freedom of religion, liberté totale de religion, la laïcité française : freedom from religion, se libérer de la religion et la laïcité positive sénégalaise qui est un juste milieu entre ces deux extrêmes et qui se fonde sur la nécessité d’éviter la « querelle des allégeances » entre l’Etat et les confréries. Cette querelle des allégeances qui a été à l’origine des longues guerres de religion en Europe. Notre modèle fonctionne très bien. Donc Monsieur le Premier Ministre, ne nous créez pas des problèmes dans le domaine où nous n’avons aucun problème. Un Ministère du Culte n’a aucun sens parce que l’Etat n’a aucune compétence en matière religieuse. La compétence de l’Etat est de garantir la paix civile et la sécurité pour une pratique libre et normale de la religieuse. Avec le Président de la République, réorientez votre énergie sur une politique de défense que nous attendons impatiemment car le feu djihadiste s’approche dangereusement de nos frontières et une politique économique qui est l’essentiel et dont le fondement ne peut être que le retour de la confiance comme l’a montré Roosevelt. L’économie se fonde sur la consommation, découlant de la confiance que vous avez remplacée par un ressentiment généralisé devenu un cancer qui ronge le pays. Depuis 1789, entre deux élections, une aristocratie bâtit l’Amérique en tirant la classe moyenne par le haut. Dans le Sénégal de Diomaye Sonko, on attise le ressentiment de la classe moyenne et des plus pauvres contre l’aristocratie comme l’arrêt arbitraire et unilatéral des travaux sur la corniche. Dans un pays qui veut émerger on doit se réjouir que Yerim Sow ait pu sortir le Radisson des grottes de la corniche où il y avait que des marginaux fumeurs de Yamba quand nous étions étudiants à l’Ucad. La rancœur, le ressentiment, l’excitation des instincts de la foule n’ont jamais rien construit. Au contraire ils détruisent comme Pastef a su le faire en 2021 et 2023. Les pères fondateurs des Etats Unis l’ont tellement bien compris qu’immédiatement après la révolution et l’indépendance, ils ont canalisé les foules avec une constitution où il n’est mentionné pas une seule fois le mot démocratie parce qu’avant tout l’Amérique est une République qui s’inspire plus de l’aristocratique Rome que de la très démocratique Athènes. Pour l’instant le duo Diomaye Sonko est dans le populisme en attendant le despotisme s’il gagne leur guerre contre les médias que les pères fondateurs des Etats Unis ont protégé dès le 1er amendement car ils avaient compris que la liberté de presse conditionnait toutes les autres libertés. Donc pour la Démocratie, mieux vaut les excès de Fox news que l’autocensure institutionnelle de la Pravda soviétique. Donc Monsieur le Premier Ministre votre guerre déclarée contre la presse et les réseaux sociaux est perdue d’avance parce que la liberté de presse n’est pas un don ou une libéralité du gouvernement mais lui est consubstantielle. C’est pourquoi aux Etats Unis, le journaliste Bob Woodward a fait tomber Nixon avec le Watergate. Au Sénégal, Latif Coulibaly a fait tomber le gouvernement du Premier Ministre Idrissa Seck par un livre. Dans un tel pays, vouloir terroriser la presse est un rêve et il n’y rien de plus démocratique que le rêve. On aurait préféré que le Président et le Premier Ministre aient de grands rêves comme Kennedy avec sa nouvelle frontière sur la lune mais pas de si petits rêves mettre la presse au pas. Nixon a essayé et a lamentablement échoué. Vous aussi, vous échouerez. Le temps ne chôme pas. Comme Jack Kerouac, il est temps de se remettre « sur la route » et reprendre la marche vers l’émergence au lieu de nous créer un évènement, une distraction quotidienne comme aux Galeries Lafayette. La grande question que pose la passionnante campagne électorale qui se déroule actuellement aux USA, avec ses divisions et ses dérives trouve sa réponse dans le grand livre de John Sperling The great divide : Retro versus Metro America. Ce livre qui relate le grand schisme entre Metro America (l’Amérique moderne et ouverte sur le monde) et le Retro America (l’Amérique fermée des conservatismes). Le retro America constitue la base de l’électorat de Trump alors que le Metro America qui a élu Obama un noir dont le père n’est même pas américain, veut, cette fois encore, aller beaucoup plus loin en donnant les clés de la Maison Blanche à une femme noire et indienne. Toute chose étant égale par ailleurs, chez nous, c’est le retro-Sénégal qui a triomphé le 24 mars 2024 avec un souverainisme désuet et anachronique parce que l’émergence est consubstantielle à l’ouverture au monde. God bless Senegal. God bless America Dr Yoro Dia, Politologue, Ancien Ministre